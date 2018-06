Eis 30 maanden voor chantage met naaktfoto's

Die criminele verdiensten moet hij als het aan de officier van justitie in Den Haag ligt terugbetalen aan de Staat. Daarnaast zou hij voor de chantage dertig maanden cel - waarvan tien voorwaardelijk- moeten uitzitten, eiste de officier dinsdag.

Pikante foto’s

Met de pikante foto's van zijn slachtoffers in bezit zocht hij op sociale media naar hun familie, vrienden of werkgevers en dreigde zijn slachtoffers de foto's naar hen te versturen, als ze niet zouden betalen.

De officier van justitie waarschuwde op de zitting dat deze zaak opnieuw aantoont dat het onverstandig is weinig verhullende foto's op internet te delen. Tevens beschreef hij hoe simpel de verdachte het sociale netwerk van zijn slachtoffers boven water kreeg.

,,De gevolgen zijn voor sommigen enorm geweest'', aldus de officier van justitie. De chantage leidde volgens de officier onder meer tot het verbreken van een relatie, het kwijtraken van werk en een zelfmoordpoging.

Thailand

De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, gebruikte het geld om in Thailand in weelde te leven.De officier van justitie zei te vrezen dat de verdachte, zodra de kans zich voordoet, terugkeert naar Thailand en daar verder gaat met zijn chantagepraktijken. Om die reden is een flink deel van de strafeis voorwaardelijk. Daarnaast vorderde de aanklager ruim 12.500 euro aan schadevergoeding voor slachtoffers.