Machtsgreep op afstand: wie is ’Sveta’ Tichanovskaja?

In een nieuwe opzienbarende video claimt Svetlana Tichanovskaja de nieuwe leider van Wit-Rusland te zullen zijn. Ⓒ Youtube

MINSK - Het hoge woord is eruit. De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is er klaar voor om haar land, vanuit een ’ballingschap’ in Litouwen, te besturen, claimt ze zelf in een nieuwe video aan haar supporters, de laatste in een reeks fascinerende beelden van de nieuwe beroemdheid, vrijheidsstrijdster tegen wil en dank.