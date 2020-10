Tweede lockdown knakt Israëli’s: ’Geen idee hoe dit ooit te boven komen’

Weer een leeg winkelpand wat te huur staat. Het straatbeeld in Tel Aviv verandert onophoudelijk nu veel kleine ondernemers de deuren vanwege corona hebben moeten sluiten. Ⓒ eigen foto

TEL AVIV - Terwijl Europa een nieuwe lockdown ingaat, krabbelt Israël er net weer uit. Maar van vreugde is geen sprake. De economische schade is nauwelijks te overzien en bij veel mensen is er mentaal iets geknakt. Het doorgaans levendige Tel Aviv doet op sommige plekken aan als een spookstad. „Ik heb geen idee hoe we dit ooit weer te boven komen.”