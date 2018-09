EU en Canada: top over CETA mogelijk

,,Wij denken dat de top donderdag nog steeds mogelijk is'', twitterde Tusk. ,,We moedigen alle partijen aan een oplossing te vinden. Er is nog tijd.'' Hoeveel tijd is onduidelijk.

Trudeau liet via hetzelfde medium weten ook te vinden dat de EU en de lidstaten door zouden moeten werken aan de top van donderdag.

De ceremonie dreigde te worden afgelast omdat Franstalig België zich ook maandag bleef verzetten tegen het verdrag. Daardoor kan de Belgische premier Charles Michel zijn handtekening niet zetten. Tusk had hem tot maandagavond de tijd te geven.

De 27 andere lidstaten hebben hun goedkeuring al wel gegeven. Premier Michel zei eerder op de dag al dat het verdrag nog niet dood is. En de Europese Commissie bood maandag opnieuw aan waar nodig alle ondersteuning te bieden om de onderhandelingen te lagen slagen. Voorzitter Jean-Claude Juncker heeft niet de gewoonte met ultimatums te werken, tekende zijn woordvoerder maandag aan.

Extra garanties

De Belgische wet schrijft voor dat alle Belgische overheden toestemming moeten geven. Het Waalse en Brusselse gewest en de Franstalige gemeenschap willen echter nog extra garanties.

De Waalse premier Paul Magnette is op zich niet tegen een verdrag, maar wil zich niet onder druk laten zetten. De Walen willen de aan het verdrag gehechte verklaring met juridische garanties die hun zorgen moet wegnemen ondanks alle (inter)nationale druk nog eens in alle rust bespreken. Een belangrijk kritiekpunt is het investeringshof dat conflicten tussen landen en bedrijven moet beslechten.

Jarenlang onderhandeld

Over het verdrag is jarenlang onderhandeld. CETA wordt door Europa en Canada als erg belangrijk gezien, vanwege de verwachte impuls voor de onderlinge handelsrelaties.