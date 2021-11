Sjonny W. volgens gerechtshof wél verantwoordelijk voor dood van drie vrouwen

De uitspraak kwam als een grote verrassing voor de nabestaanden. Bij de rechtbank werd twee jaar geleden alleen de doodslag op Mirela Mos bewezen verklaard.

Het stoffelijk overschot van Roossien werd in april 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer, boven Amsterdam. Het in stukken gehakte lichaam van Mos werd in november 2004 verdeeld over zestien vuilniszakken in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen. Oosterbeek verdween in 2017 van de aardbodem na een nachtelijk bezoek aan W.

De rechtbank veroordeelde W. twee jaar geleden alleen voor de dood van Mos en legde hem daarvoor bijna 14,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. In de beide andere zaken werd hij vrijgesproken.