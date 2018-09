Chinese miljardair stapt in hotelreus Hilton

Met de deal is omgerekend bijna 6 miljard euro gemoeid. HNA koopt het belang van investeerder Blackstone voor 26,25 dollar per aandeel. Dat komt neer op een premie van bijna 15 procent op de koers van Hilton bij het sluiten van de beurs in New York afgelopen vrijdag. Blackstone houdt als de transactie begin volgend jaar is afgerond nog een belang van circa 21 procent in Hilton.

Het is niet de eerste keer dat HNA in internationale hotelketens stapt. Eerder dit jaar lijfden de Chinezen al Carlson Hotels in. Ook werd een meerderheidsbelang genomen in de Rezidor Hotel Group.

Grote baas Chen vergaarde zijn fortuin met het door hem opgerichte Hainan Airlines (HNA). In 2000 bracht hij die luchtvaartmaatschappij onder in de HNA Group. Met zijn zakenimperium is hij tegenwoordig in tal van branches actief, waaronder vastgoed, retail en scheepsbouw.