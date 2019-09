Man opgepakt voor smokkel 720 kilo cocaïne

De man kwam op de radar van de politie via ’contacten in de financiële wereld’ die hij heeft in de Rotterdamse haven. Hij is aangehouden in zijn woning waar volgens de politie een aanzienlijk geldbedrag is gevonden.

De politie sluit niet uit dat de smokkel ook in verband staat met de vermissing van de 26-jarige Rotterdammer Mohamed Anaya. De man is vermist sinds 14 juni. Het Openbaar Ministerie heeft eerder een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de vermiste Anaya.