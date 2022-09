Londens vervoersbedrijf verwacht maandag 1 miljoen bezoekers

Royals

Japans keizerspaar in Londen aangekomen

Het Japanse keizerspaar is zaterdag aan het einde van de middag gearriveerd in Londen. Keizer Naruhito en keizerin Masako zijn in Groot-Brittannië voor de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth aanstaande maandag. In Tokio werd het paar eerder uitgezwaaid door kroonprins Akishino en prinses Kiko.