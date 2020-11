PFAS-malaise: gevolgen voor bouwsector onderschat

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die mogelijk gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Vanwege het ontbreken van specifieke regels voor PFAS besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) ’duidelijkheid’ te scheppen met tijdelijke regels. In het voorjaar van 2019 werd besloten dat grond met te veel PFAS niet mag worden verplaatst. Omdat de stoffen bijna overal in de grond zitten werd het hele land ’verdacht’ gemaakt.

Door het uitblijven van een goede uitleg, zo valt te lezen in de evaluatie, werd het verplaatsen van grond bijna onmogelijk. Een groot deel van de bouw en baggerwerkzaamheden kwamen hierdoor stil te liggen. Van Veldhoven heeft hier al excuses voor gemaakt.

Gevolgen ’niet onderzocht’

Uit het kritische rapport blijkt dat het ministerie bij het bedenken van de regels nooit overleg heeft gehad met het bedrijfsleven. „De gevolgen van de bij het opstellen van de gemaakte keuzes voor de uitvoering zijn niet onderzocht”, zo valt te lezen in het stuk. „Dit werd niet nodig geacht.”

Ook blijkt dat gemeenten en provincies hebben aangedrongen op uitstel van de regels; „Maar die berichten hebben de staatssecretaris nooit bereikt.” Het ministerie wist bovendien dat laboratoria, waar grond op PFAS moest worden onderzocht, onvoldoende capaciteit hadden.

Miljoenenschade

Maandenlang sloeg het bedrijfsleven alarm. In de Tweede Kamer plaatste VVD-Kamerlid Erik Ziengs het thema op de agenda. Maar de problematiek werd pas een kwestie voor het hele kabinet rond het enorme ondernemersprotest op het Malieveld in Den Haag. In de periode na de demonstratie paste Van Veldhoven de strenge regels aan.

Afgelopen winter bood de staatssecretaris haar excuses aan. Ondanks de miljoenenschade voor het bedrijfsleven heeft de kwestie geen politieke gevolgen gehad voor de D66-bewindsvrouw. Voor de evaluatie is een onderzoek- en adviesclub met topambtenaren van het Rijk ingeschakeld.