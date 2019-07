Jongen per ongeluk doodgeschoten door vriendje

Het Openbaar Ministerie in Waals-Brabant meldt dat sprake was van een ongeluk. De twee waren aan het spelen in de plaats Villers-la-Ville, waarbij het slachtoffer werd geraakt door een schot uit een zogenoemde loodjeskarabijn van de vader van zijn vriend. De jeugdafdeling van het parket heeft een onderzoek ingesteld.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik