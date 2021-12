Opmars bezorgdiensten geeft onveilig gevoel op straat

Dat blijkt uit de jaarlijkse flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). „Dit zijn cijfers die ons verontrusten, want het betekent tegelijkertijd dat een kwart van de bevolking het verkeer als onveilig ervaart en dat is in onze ogen terecht”, zegt Rob Stomphorst van de verkeerskoepel. „Want de meest recente cijfers van 610 doden en meer dan 22.000 ernstig gewonden per jaar is vooral reden tot actie.”

Vooral automobilisten die te hard rijden, de telefoon gebruiken tijdens het rijden en geen voorrang geven, vormen samen de top 3 boosdoeners geeft de peiling aan. „We krijgen jaarlijks zo’n 5000 telefoontjes binnen op onze klachtenlijn over onveilige situaties in het verkeer en de helft daarvan gaat over te hoge snelheden in de woonomgeving”, weet Stomphorst.

Opvallend

Opvallend is dat bewoners die hun buurt niet gevaarlijk vinden, zich door de opmars van bezorgdiensten in toenemende mate onveilig zijn gaan voelen. „Denk hierbij aan maaltijdbezorging, pakketdiensten en online bestelde boodschappen. Vorig jaar lag dit percentage nog op ’slechts’ 15%, maar dat is in 2021 gestegen naar maar liefst 26%”, aldus de zegsman. „We onderschrijven die zorgen, maar kunnen dat niet met cijfers bewijzen omdat ongevallen met koeriersdiensten niet apart door de politie worden geregistreerd.”

Andere opvallende conclusies uit de peiling zijn dat 22% van de tweeduizend ondervraagde Nederlanders de smartphone weleens gebruikt tijdens het fietsen en dat 42% van de verkeersdeelnemers regelmatig van de gewenste route afwijkt omdat het alternatief veiliger zou zijn. Ook rijden ze zelf weleens te hard en 10% van hen ontving daarvoor het afgelopen jaar een boete.

Stomphorst: „Maar Nederlanders kiezen niet enkel voor de auto, want gezonde vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen zijn door het thuiswerken toegenomen. Het percentage Nederlanders dat aangeeft regelmatig te fietsen steeg ten opzichte van vorig jaar met 8% naar 64%. Ook zijn we aanzienlijk meer gaan wandelen (42% in 2020 versus 61% in 2021).

Te hard rijden

Dat te hard rijden de grootste bron van ergernis in het verkeer is ervaart Yvonne Baas dagelijks. „In onze provincie heeft 90% van de klachten met snelheid te maken. Vandaar dat we regelmatig eropuit gaan met onze laserguns om automobilisten te confronteren met hun rijgedrag”, zegt de VVN-voorzitter van de regio Drenthe. Van ons krijgen ze een waarschuwing en daarmee hopen we een gedragsverandering teweeg te brengen. Mensen schrikken wel als wij hen wijzen op snelheden die soms tientallen kilometers per uur hoger zijn dan toegestaan. Dat vergroot echt de bewustwording dat ze zich anders moeten gaan gedragen.”

VVN deelt de resultaten van dit soort acties (vrijwel) ook altijd met de politie, gemeenten en provincies. „We hopen dat aan de hand van onze data er dan ook beter gehandhaafd gaat worden. Want handhaven én bewustwording gaan hand in hand om problemen zoals te hard rijden, smartphonegebruik en alcohol/drugs in het verkeer aan te pakken”, meent Stomphorst.

Doden

„Het aantal verkeersdoden en -gewonden is nog steeds veel te hoog”, stelt een woordvoerder van de politie. „In het dagelijkse verkeer richten wij ons vooral op afwijkend, verkeersgevaarlijk en excessief rijgedrag en natuurlijk blijven wij snelheidscontroles houden en zetten wij tegen het rijdend in de hand houden van een mobiele telefoon onze nieuwe Monocam in.”