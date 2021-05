Binnenland

’Belgische vrouw (24) in Pakistan vermoord omdat ze niet wilde trouwen’

Een Belgische vrouw is in Pakistan vermoord na ruzie over een huwelijksaanzoek. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De lokale politie in Lahore is op zoek naar vier verdachten, onder wie ook de twee mannen die de vrouw tot een huwelijk wilden dwingen.