Londenaren geëvacueerd om 'gevaarlijke' man

Het incident heeft plaats in Northolt, een wijk in het noordwesten van Londen. Volgens de politie is geen sprake van een terroristische actie.

So theres a bomb scare in Northolt at 08.21am on a Saturday morning #Confused pic.twitter.com/Qjsec2A6cp— Eros Avenue (@ImYoungSoul) October 22, 2016

Klik hier voor foto’s.