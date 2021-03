Kickbokser Jamal Ben S. opgepakt na kraken cryptotelefoons

De arrestatie van de 30-jarige Ben S., geboren in Antwerpen, volgt na het kraken van communicatiedienst Sky ECC door de politie. De autoriteiten konden daardoor 1 miljard criminele berichten inzien.

In totaal werden in België dinsdag 48 mensen aangehouden. In Nederland vonden 73 arrestaties plaats. Bij onze zuiderburen spreekt men van een kernbom die is ontploft bij de top van de georganiseerde misdaad.

Sky is populair onder criminelen. Via de service kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. „Sky is al jarenlang sponsor van Jamal, dat is geen geheim. Dat genootschap is nu in beeld bij justitie”, aldus De Colvenaer, die ook heeft gehoord dat Ben S. wordt aangeduid als verkoper (’reseller’) van de beveiligde crypto-toestellen. „De in verdenkingstelling van mijn cliënt heeft daar mee te maken.”

De Colvenaer benadrukt dat de arrestatie van Ben S. niets van doen heeft met de handel in of het bezit van verboden middelen. „Als advocaat kan ik vanwege mijn beroepsgeheim verder geen verklaringen geven over de inhoud van het dossier.”

Ben S. verschijnt vrijdag voor de Belgische Raadkamer. Daar wordt beslist of hij langer vast blijft zitten of dat hij onder toezicht mogelijk wordt vrijgesteld. Geen van beide uitspraken zegt echter direct iets over de eventuele schuld of onschuld van de vechtsporter, verduidelijkt De Colvenaer.

Grote naam

Jamal Ben S. is een grote naam binnen Glory. De Belg zou het eerder dit jaar, op 30 januari, opnemen tegen zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Ben S., vanwege zijn lengte van 2.05 meter ook wel The Goliath genoemd, zegde anderhalve week van tevoren echter af vanwege een rugblessure.