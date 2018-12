Frustratie over benoeming Wonder Woman bij VN

1 / 2 1 / 2 Lynda Carter, die een tv-rol had voor Wonder Woman, spreekt tijdens de VN-vergadering. Ⓒ AP

NEW YORK - De Verenigde Naties hebben de 75e verjaardag van stripfiguur Wonder Woman aangegrepen om haar te benoemen als honorair ambassadeur voor de emancipatie van vrouwen en meisjes. Zowel binnen de landenorganisatie als daarbuiten is kritisch gereageerd op de benoeming, die volgens velen naar een echte en minder geseksualiseerde vrouw hadden moeten gaan.