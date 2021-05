Gemummificeerde sekteleidster was non-stop dronken in strijd tegen kanker

Ⓒ Instagram/lovehaswoncult

Amsterdam - Op een huisaltaar trof de politie in Colorado deze week de met kerstlichtjes versierde mummie van ’moedergodin’ Amy Carlson, sekteleidster van een groep. Zeven leden zijn aangehouden. De groep grossierde in geneeskrachtig zilverwater tegen corona, dat ook in Nederland populair is.