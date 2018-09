Kunstenaar Frans Zwartjes overleden

Eye noemt hem een van de meest veelzijdige experimentele filmmakers van Nederland. „Op zijn naam staan meer dan vijftig films. Zwartjes kreeg vanaf eind jaren zestig bekendheid met schilderachtige, grofkorrelige zwart-witfilms vol extreme close-ups en onverwachte perspectiefwisselingen”, aldus het museum.

„Extreme psychische staten en seksualiteit zijn de vaste thema’s in een Zwartjes-film; improvisatie, extreem zwart-witgebruik en montage in de camera de bouwstenen. De maker toonde broeierige, bedwelmende situaties, vaak met een ondertoon van angst of radeloosheid.”

Pentimento (1979), Living (1971) en Spare Bedroom (1969) zijn de bekendste films van Zwartjes, die ook fotograaf, musicus en beeldend kunstenaar was. Vier jaar geleden wijdde het Fotomuseum Den Haag nog een expositie aan zijn foto’s.

Zwartjes kreeg in 1990 als eerste de Ouborg Prijs, een Haagse prijs voor beeldende kunst.