’Stel vermoordt zwangere vrouw en steelt baby uit de buik’

De 36 weken zwangere Flavia Mafra uit Brazilië werd omgebracht door een stel om de baby uit haar buik te onteigenen. Ⓒ Eigen foto / Facebook

Canelinha - Een zwangere vrouw (24) is in Brazilië op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Het motief voor de moord is even bizar: een oude schoolvriend was uit op het kind in de buik van Flavia Mafra.