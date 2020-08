Den Haag neemt extra maatregelen voor warme stranddagen

Ook zet de gemeente vanaf de ochtenden vijftig verkeersregelaars in op verkeerspunten en bij parkeergarages, extra fietscoaches bij aankomstplekken en (pop-up)fiets- en scooterstallingen, plus extra hosts op de boulevard. „We doen dit om grenzen te stellen”, zegt loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer. „We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden.”

Daarnaast roept de gemeente strandbezoekers op de komende dagen niet met hun auto’s tot aan de kust te rijden. Mensen krijgen het ’dringende advies’ hun voertuigen op de parkeerterreinen aan de stadsranden of parkeergarages in de stad te zetten en met het openbaar vervoer of een deelfiets of deelscooter naar het strand te komen zodat ze niet urenlang in een hitte auto hoeven te zitten.

„Bewust reizen hoort bij een mooie stranddag. Kortom, zeg ik dan ook tegen alle Hagenaars, dagjesmensen en toeristen uit binnen- en buitenland: maak gebruik van alle vervoersalternatieven die deze stad biedt!”