RIVM: grote schade door corona ’Inhalen zorg is uitgesloten’

Door Martijn Schoolenberg

Amsterdam - Het is uitgesloten dat alle door corona uitgestelde reguliere operaties nog ingehaald worden. Dat meldt het RIVM vandaag in het rapport De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie. Volgens het instituut is de hierdoor aangerichte schade groot en moet ons land in de toekomst kritisch kijken naar welke vormen van zorg voorrang verdienen.