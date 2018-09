Hebzucht is best goed

Dat zijn conclusies uit de studie ‘The psychology of greed’ van Terri Seuntjes, universitair docent gedragspsychologie. Zij promoveert vandaag op dit onderzoek aan Tilburg University, schrijft budgetvoorlichter Nibud dat het onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt.

In de gevleugelde uitspraak ‘Greed is good’ van de nietsontziende zakenman Gordon Gekko (Michael Douglas) uit de film Wall Street uit 1987, huist een kern van waarheid. Seuntjes definieert hebzucht als een onverzadigbaar verlangen naar meer en het is volgens haar niet per se een slechte eigenschap. Hebzucht motiveert mensen hun doel te bereiken. Een beetje hebzucht is zelfs goed.

Cooling-down-periode

Dat neemt niet weg dat hebzuchtige mensen risicovoller met geld omgaan. Ze hebben minder zelfcontrole en doen vaker impulsaankopen. “Praktisch gezien zou je dus willen dat ze een soort van cooling-down-periode zouden hebben als ze iets willen kopen”, zegt de onderzoekster.

Daarbij is het volgens haar interessant om te onderzoeken of de hebzucht gestuurd kan worden naar een ander doel. “We zien nu dat hebzuchtige mensen meer geld uitgeven, vaker lenen en minder vaak sparen. Als we ze op een of andere manier hebberig kunnen maken voor spaargeld, zouden we het effect misschien kunnen omdraaien.”

Minder pijn

Dat er steeds minder contant wordt betaald en steeds meer giraal, is geen gunstige trend voor de inhalige types onder ons. Zij ervaren namelijk minder ‘pijn’ als ze geld uitgeven. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen meer pijn voelen als ze het geld echt zien verdwijnen, dus als ze cash betalen.