Kans op bezoekje dierentuin of bios lijkt ver weg: testwet nog niet door Kamer

Maandag staat daarvoor een persconferentie gepland, maar het is onzeker of die doorgaat. Wat zou immers het nut ervan zijn als het kabinet niks heeft aan te kondigen? Zondagochtend komt de coronakring van het kabinet nog wel informeel bijeen in het Catshuis. Als RIVM-baas Van Dissel daar niet een wezenlijk ander beeld schetst dan het huidige, blijft de besluitvorming gepland voor maandag zonder besluit.

Avondklok

Deze week is de eerste stap gezet van het ’openingsplan’ (voorheen routekaart, escalatieladder of stappenplan genoemd): terrassen en winkels open, avondklok gestopt en het hoger onderwijs weer mondjesmaat van start.

Bekijk ook: Onderzoek naar effectiviteit avondklok

Op 3 mei moet het kabinet besluiten over stap twee: het openen van ’doorstroomlocaties’ in de buitenlucht, zoals pretparken en dierentuinen en verruiming voor buitensport. Ook zouden de muziekscholen weer echt les mogen geven en de toneelclubs weer bijeen kunnen komen voor een repetitie. Sportscholen en zwembaden zouden weer open gaan en - met toegangstesten - bioscopen, theaters, musea en professionele sportwedstrijden met publiek.

Toegangstesten

Op het punt van toegangstesten zit nu een vertraging. De proefevenementen en zogeheten Fieldlabs zijn goeddeels achter de rug en het idee was om met de ervaringen grootschaliger publieksvertier met toegangstesten mogelijk te maken. Maar om toegangstesten te kunnen verplichten, is een juridische basis nodig. De wetgeving ligt al twee weken in de Kamer. Maar de Tweede Kamer spreekt er pas volgende week over, de Eerste Kamer nog weer een week later. Voordat de wet is ingevoerd, is het al juni. Meerdere partijen vragen zich af of ze die ’testsamenleving’ überhaupt nog wel willen.

Als reeds geplande Fieldlab mag het Songfestival doorgaan, maar een verlenging van al uitgevoerde proefevenementen met toegangstesten, zoals voorzetten van publiek bij de Eredivisie, zit er dan weer niet in, zo besloot het kabinet donderdag.

Los daarvan is het zeer de vraag of het kabinet het verantwoord vindt om verder te versoepelen nu de druk op de zorg nog zo hoog is. Er lagen donderdag 2704 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 813 op de intensive care. Dat het kabinet de eerste stap doorzette terwijl de kentering in de ziekenhuzen slechts in de modellen bestond, bezorgde de zorg al ergernis genoeg. Zolang de kentering nog niet duidelijk zichtbaar blijft, staat het openingsplan op pauze.