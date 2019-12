Verenigd Koninkrijk verhoogt minimumloon met 6 procent

De Britse premier Boris Johnson in zijn kersttoespraak. Ⓒ AFP

LONDEN - Het Verenigd Koninkrijk verhoogt het minimumloon vanaf 2020 met 6 procent. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Vanaf 1 april is het minimumloon 8,74 pond per uur. Dat is nu nog 8,21 pond per uur voor mensen van 25 jaar en ouder.