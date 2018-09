Aantal teken door hele land toegenomen

Ⓒ ANP

WAGENINGEN - Het gemiddelde aantal teken is in Nederland tussen 2006 en 2016 toegenomen, met een piek in 2015. In dat jaar werden vooral veel nimfen gevangen, dat zijn teken in de fase tussen larf en volwassen. Dat duidt erop dat tekenlarven in 2014 hebben kunnen profiteren van het enorme aantal muizen dat jaar, zodat ze zich verder konden ontwikkelen.