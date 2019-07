Raadsels rond aangetroffen lichaam Leeuwarden

Bij de politie kwam dinsdag een melding binnen ‘van mensen die de situatie bij dit adres niet vertrouwden’. Nadat agenten het lichaam vonden, is een forensisch onderzoek gestart. ,,Daarbij zijn in de loop van de avond aanwijzingen gevonden die duiden op een misdrijf.’’

Waarom het nog steeds niet duidelijk is van wie het lichaam is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. ,,Daar heb ik geen antwoord op. Het zal te maken hebben met de omstandigheden waaronder de persoon is aangetroffen. Dat is heel cryptisch, dat weet ik.’’

In de woning waar het lichaam gevonden werd, worden kamers verhuurd aan studenten van vooral Chinese afkomst, zegt de politie. Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die huurders of ex-huurders van de kamers kennen. Volgens buurtbewoners is de ‘hoofdbewoner’ een man met een Aziatisch uiterlijk.

Team Grootschalige Opsporing

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet. Rondom de woning, aan de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg, was woensdagavond nog een ruime afzetting en stonden veel busjes van de recherche. Zowel voor de ingang van de portiekflat als in de trappenhal stonden bewakers.

Voor Bijan Golzad (31) die vlakbij de woning woont, was al die politie en bewaking juist een goede reden om weer terug te keren. ,,Mijn vrouw is net bevallen en ze wilde hier eigenlijk niet naar binnen. Maar ik zei: laten we gewoon gaan, al die politie is ook hier.’’