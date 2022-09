Burgemeesters luiden noodklok over ’patsers’ in gehuurde racemonsters

Burgemeester Bernd Roks van Halderberge (kleine foto) liet na het ongeluk in Oud Gastel een verklaring uitgaan waarin hij stelde ’zeer verontwaardigd’ te zijn over ’het feit dat jongemannen in gehuurde auto’s keihard door onze gemeente rijden’.

Ⓒ Christian Traets, gemeente Halderberge