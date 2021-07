Meteorologen: ’Wateroverlast hoort bij zomer tegenwoordig’

Een passant loopt door het water in Zuid-Limburg. Door het almaar stijgende hoge water als gevolg van de de overstroming van de Geul zijn straten ondergelopen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Extreme neerslag komt steeds vaker voor. Door het opwarmende klimaat in de lucht instabieler en moeten we rekenen op regelmatiger natte voeten. „Wateroverlast is tegenwoordig iets wat bij de zomer hoort.”