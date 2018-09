Vrijspraak in zaak Tinder-moord

Gable Tostee bij de rechtbank van Brisbane Ⓒ EPA

BRISBANE - De 30-jarige Gable Tostee, die terechtstond voor de moord op de Nieuw-Zeelandse Warriena Wright (26), is vrijgesproken door de rechtbank in Brisbane in Australië. Wright maakte tijdens een Tinder-date met Tostee een fatale val vanaf zijn balkon.