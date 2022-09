Staking medewerkers streekbussen en regionale treinen

In principe valt het stadsvervoer van HTM in Den Haag en RET in Rotterdam niet onder de staking. Toch geeft de Rotterdamse stadsvervoerder aan dat een deel van de buschauffeurs van RET wel onder de cao voor het streekvervoer valt en dus kan kiezen om aan de staking mee te doen. Het bedrijf waarschuwt dan ook voor een ernstig verstoorde busdienstregeling. Trams en metro's rijden wel allemaal.

Andere provincies

Op woensdag, donderdag en vrijdag volgen de openbaarvervoerbedrijven in de andere provincies. De vakbond FNV organiseert de acties in aanloop naar een landelijke staking, die voor 16 september is aangekondigd. Op die dag is het de bedoeling dat alle streekbussen en regionale treinen niet rijden.

Voor de zomer voerde het personeel in het streekvervoer met estafettestakingen ook al actie voor een betere cao. De buschauffeurs en treinmachinisten en -conducteurs willen onder meer dat er meer personeel bij komt zodat de werkdruk omlaag kan. Daarvoor moeten banen in het streekvervoer aantrekkelijker worden gemaakt met onder meer hogere lonen en meer vaste contracten.