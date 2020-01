Vrouw schopt jongen (10) zomaar tegen hoofd in Haarlem

De jongen fietste met een vriendje over de Acaciastraat toen een vrouw tussen hen in kwam fietsen. De vrouw gaf de jongen ineens een trap waardoor hij op de grond viel. Hierna schopte de vrouw meerdere keren tegen het hoofd van het slachtoffer en fietste daarna weg in onbekende richting. Dat meldt de politie.

Opgenomen in ziekenhuis

Het vriendje was zo geschrokken, dat hij zich tijdens de mishandeling in de bosjes verstopte. Nadat de vrouw was weggefietst, hielp de geschrokken jongen zijn vriendje en fietste het tweetal naar huis. Hier werd de politie gealarmeerd. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis waar hij werd opgenomen.

Volgens de jongens gaat het om een vrouw van ongeveer 30 jaar oud. De vrouw zou blond haar hebben en fietsen op een donkergekleurde fiets met een groen kratje voorop.

Getuigen gezocht

De politie heeft aangegeven op zoek te zijn naar getuigen. Zij worden gevraagd zich te melden.