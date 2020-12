Premium Binnenland

Nederlanders vast in Zuid-Afrika: ’We horen: eigen schuld, dikke bult’

Een onbekend aantal Nederlanders is in Zuid-Afrika gestrand nu terugvliegen naar Nederland niet meer mogelijk is. Het kabinet besloot maandagavond een verbod in te stellen op vluchten met passagiers vanuit het land, vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die daar rondgaat. „Een onvoorstelbaa...