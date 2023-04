Premium Het beste van De Telegraaf

Bikkelharde leider Wie is generaal Khalifa Haftar, de intrigant in strijd Soedan?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Generaal Haftar was ooit een vertrouweling van Gadaffi, maar viel uiteindelijk – wegens hoogverraad – in onmin met de Libische alleenheerser. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Waar eerder al voor werd gevreesd, lijkt langzamerhand uit te komen: de buurlanden van Soedan beginnen zich te mengen in het Soedanese conflict. Daarmee scheppen ze de voorwaarden voor een jarenlang voortduren van de oplaaiende burgeroorlog. Meest in het oog springend is de Libische strijdheer Khalifa Haftar.