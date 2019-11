Duits parlementslid onwel tijdens toespraak

Collega’s schoten CDU-parlementslid Matthias Hauer te hulp toen hij in de Bondsdag onwel werd. Ⓒ Twitter

BERLIJN - Het 41-jarige Duitse parlementslid Matthias Hauer is donderdag onwel geworden tijdens een toespraak in de Duitse Bondsdag. CDU-lid Hauer hield lange pauzes tijdens zijn toespraak en hij had moeite met het vinden van woorden.