Claar (90) en Frits (92): de Nederlandse versie van The Notebook

De twee wonen allebei in een verpleeghuis, maar niet op dezelfde afdeling. Ze zijn beiden dementerend, maar nog gek op elkaar.

Nu is zo'n dagelijkse ontmoeting vastgelegd op film. 's Ochtends bij het ontbijt zien de twee geliefden elkaar en spreekt de verwarde Frits verwonderd 'Gossiemijne' uit als hij Claartje ziet. Hij vraagt haar wat ze in het verpleeghuis doet en waar ze eigenlijk woont. "Ik woon hier, net als jij! Je doet alsof je me kwijt was", antwoordt Claar liefdevol.

Bekijk het ontroerende filmpje hier.