OM eist 20 jaar cel en tbs tegen Bekir E. voor doodschieten Hümeyra (16)

De Rotterdammer heeft bekend dat hij het meisje, met wie hij heimelijk een korte relatie had gehad, neerschoot in de fietsenstalling in het gebouw, waar ze naar toe was gerend. Hij stond op nog geen meter afstand en schoot drie kogels in haar hoofd en vier in haar lichaam. De officier van justitie zei dat hij er niets anders van kon maken dan dat de verdachte haar heeft geliquideerd.

Toen de scholiere die relatie verbrak, stalkte en bedreigde Bekir haar maandenlang. Het meisje deed talloze aangiftes, maar mede door falen van politie, OM, reclassering, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis mocht dit niet baten.

Onder invloed

De 32-jarige verdachte verklaarde dat hij op de dag van de schietpartij onder invloed was van cocaïne en zichzelf daarom niet in de hand had. E. zei dat hij vooraf geen plan of gedachte had om haar te doden. Het OM beschuldigt E. wel van voorbedachte rade, dus moord. De vele doodsbedreigingen waren volgens hem alleen bedoeld om haar bang te maken.

Deskundigen concluderen dat E. verstandelijk beperkt en snel agressief is en een alcohol- en drugsprobleem heeft. Ze beschouwen hem verminderd toerekeningsvatbaar. De verdachte sprak het meeste tegen en vond dat de psychiaters de problemen die hij zelf had, niet serieus namen.

Tweede verdachte

Een tweede verdachte die bij E. in de auto zat, wordt onder meer verdacht van hulp bij de voorbereiding. Hij was donderdag niet verschenen en zijn zaak werd niet besproken. De aanklager zal ook tegen hem een strafeis formuleren.

Donderdag kwamen Bekir E. en de familie al uitgebreid aan het woord. Vandaag zijn vooral de officier van justitie en de advocaten aan zet.

