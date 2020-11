Dino-skelet als Ikea-bouwpakket naar Japan: ’Ze krijgen er een handleiding bij’

3D-modelleur en anatoom Pasha van Bijlert met een deel van de 3D-print van Trix. Ⓒ Naturalis

Leiden - In Leiden wordt gepuzzeld met een kopie van het skelet van Trix. Van de wereldberoemde Tyrannosaurus rex van Naturalis is een 3D-variant gemaakt die eerst wordt opgebouwd in de entreehal en daarna als Ikea-bouwpakket naar Japan vertrekt.