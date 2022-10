Britse moeder waarschuwt voor TikTok-trend nadat haar dochter in ziekenhuis terechtkomt

Kelly Sheldon, moeder van vijf, kreeg een telefoontje van de school van haar dochter. Tia had twee magnetische balletjes, bekend van videoplatform TikTok, rond haar tong geplakt. De kleurrijke magneten zien er rond de mond, lippen en neus als een soort neppiercings uit.

Het gebruik van de magneten balletjes is populair door filmpjes op TikTok. Ⓒ kelly sheldon

Op een onoplettend moment slikte Tia twee van de magneten in en ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. „Ze liep van de ene les naar de andere en zonder na te denken, heeft ze een slok water genomen en is alles letterlijk gewoon weggespoeld”, vertelt de verontruste Sheldon uit Bacup, bij Manchester. Ze kreeg van medici te horen dat de magneten mogelijk de organen van haar dochter kunnen ’doorboren’. Op röntgenfoto’s is te zien dat de magneten in het onderste borstgebied van de tiener vast zijn komen te zitten. Artsen kunnen voorlopig weinig doen en hopen dat de speeltjes op natuurlijke wijze uit haar lichaam worden verwijderd.

„Het is angstaanjagend. Ik wil niet dat een kind of moeder doormaakt wat ik deze week moet zien”, citeren Britse media Sheldon. Ze roept op tot een verbod op het speelgoed. Vooral op TikTok, populair onder tieners, worden de magneten piercings in filmpjes aangeprezen. „Een kind had haar deze magneten gegeven, en omdat ze deze TikTok-trend eerder had langs zien komen, dacht Tia dat ze het wel kon uitproberen. Ze heeft een zilveren balletje op de bovenkant van haar tong gedaan en eentje onder haar tong. Die klemmen zich dan om de tong heen als een piercing.”

Het incident vond vorige week woensdag plaats. Het meisje mocht al wel naar huis, maar moet voor controles terug naar het ziekenhuis. „Ik zal pas rusten als ik weet dat ze er niet meer zijn”, zegt Sheldon.