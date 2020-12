Ouders toeslagenaffaire ’ongekend onrecht’ aangedaan

De titel van het rapport van de commissie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Ongekend onrecht. Dat is wat de tienduizenden ouders volgens de Kamerleden is aangedaan in de toeslagenaffaire. Jarenlang werden ze vermorzeld door een keiharde fraudeaanpak en nietsontziende terugvordering van de Belastingdienst.

De rechtsstaat is bij die affaire in het geding geweest, schrijft de commissie. En ook al commissievoorzitter en CDA-Kamerlid Chris van Dam bezworen dat er geen schuldigen aangewezen zouden worden, deelt de commissie wel degelijk een paar stevige standjes uit.

Uiteraard aan de Belastingdienst zelf, waar de fraude-aanpak zo uit de hand liep en ’grove inbreuk’ werd gemaakt op de rechten die mensen hebben. Maar ook ’kabinet en parlement’ mogen van de commissie het boetekleed aantrekken omdat zij die ’spijkerharde’ wetgeving hebben gemaakt die te weinig ruimte gaf aan burgers om zich te verdedigen. De fiscus stond daardoor onder druk van een ’oververhitte politieke behoefte’ om mensen keihard aan te pakken.

Optelsom van onvermogen

Dat vervolgens de rechtspraak, met name de Raad van State, ook nog jarenlang groen licht gaf aan de harde aanpak van de Belastingdienst, heeft ook niet geholpen. De commissie ziet dat rechters een ’wezenlijke bijdrage’ hebben geleverd aan de keiharde uitvoering. Al met al is er volgens de commissie sprake van een ’optelsom van onvermogen om recht te doen aan het individu’.

Het verslag van de commissie bevestigt verder het beeld dat tijdens de verhoren van topambtenaren en prominente politici al naar boven kwam. Onder meer premier Rutte, minister Hoekstra (Financiën) en PvdA-leider Asscher moesten langskomen voor een verhoor.

Op de betrokken ministeries werd naar elkaar gewezen, waardoor niemand de verantwoordelijkheid nam om de problemen voor ouders op te lossen. En de politieke top bij Financiën en Sociale Zaken was jarenlang niet goed op de hoogte van hoe omvangrijk de problematiek eigenlijk was.

Informatievoorziening

De grootste veeg uit de pan bewaart de commissie overigens voor het ministerie van Financiën en dan specifiek hoe dat ministerie omging met de verzoeken om informatie te leveren. Financiën leverde het gros van de informatie veel later dan afgesproken, en vlak voor, tijdens en zelfs ná de verhoren dook nog weer nieuwe informatie op.

„De commissie is hier ontstemd over”, staat in het rapport. De Kamerleden spreken van een ’hardnekkig probleem’ en weten niet eens zeker of ze nu al wel alle opgevraagde informatie hebben gekregen. Mocht dat niet zo zijn, kan de commissie of de Tweede Kamer ’nog stappen overwegen’, staat er dreigend in het rapport.

De Kamer gaat in januari met in elk geval Rutte en Hoekstra in debat over het rapport.