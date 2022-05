Omwonenden Rotterdam: doodgeschoten Shantienne was op de vlucht

Het latere slachtoffer sloeg volgens bewoners op de vlucht, maar ging ter hoogte van de Persoonsstraat in de wijk Feijenoord onderuit. Zijn rivalen, die de achtervolging per auto hadden ingezet, roken toen hun kans.

Op beelden die vanuit een nabijgelegen woning zijn gemaakt, is te zien dat Shantienne van korte afstand onder vuur wordt genomen en in elkaar zakt. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Bekijk ook: Man doodgeschoten in Rotterdam

De schutter rent vervolgens weg en stapt in een zilverkleurige auto, die met draaiende motor klaarstaat. Tien minuten later wordt dit voertuig op de nabijgelegen Feijenoordkade uitgebrand teruggevonden.

’Deur op slot’

De schrik zit er maandagmorgen goed in bij de buurtbewoners. De eigenaar van het Turkse theehuis Barbaros vertelt dat zijn klanten voetbal zaten te kijken toen hij voor de deur van zijn zaak vier schoten hoorde. „Taktaktaktak”, klonk het. „Iedereen rende naar het raam en ik heb gelijk de deur op slot gedaan.”

De auto waarin de schutter zat, werd zondagavond op de Feijenoordkade in Rotterdam uitgebrand teruggevonden. Ⓒ ANP/HH

Bijna een jaar geleden was de straat volgens hem ook al het toneel van een schietpartij. „Toen zijn er camera’s geplaatst, maar die zijn helaas na een tijdje alweer weggehaald. Hopelijk komen de camera’s snel terug. Het was in die tijd namelijk een stuk rustiger hier.”

Hij zegt dat de doodgeschoten Antilliaan een bekende verschijning was in de buurt. „Hij woonde hier om de hoek en was altijd in de weer met mooie motoren. Ik zal maar niet zeggen wat mijn vermoedens zijn. Daar praat in deze buurt niemand over. Het is voor je eigen veiligheid soms beter om de andere kant op te kijken.”

’Neef’

Bij de plek van de schietpartij komt in de loop van de morgen een man die zijn rastahaar bedekt heeft onder een bonnet. Hij maakt een verslagen indruk en vecht tegen zijn tranen. „Het is mijn neef die is doodgeschoten”, vertelt hij. Waarom is hem een raadsel. „Ik ben er kapot van.”

Op sociale media wordt ook getreurd om de dood van Shantienne, die voor zover bekend een zoon heeft. „Ze rukken mijn boys een voor een van mijn zijde”, laat een bekende verslagen weten. „Die jongen deed geen vlieg kwaad”, meldt een ander.

De politie heeft inmiddels een groot rechercheteam geformeerd voor de jacht op de dader(s). Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.