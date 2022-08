Buitenlandse Zaken breekt met alle studentenverenigingen na seksistische speeches

In juli kwam de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in opspraak door opnames van speeches waarin vrouwen werden beschreven als ’sperma-emmers’. Ook werd gezegd dat ’heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’. Kort daarop besloot kroonprinses Amalia om geen lid te worden van het Amsterdamse corps.

Ook liet het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) weten dat per direct het logo van BZ van de site van het corps moest verdwijnen. „Ons logo is eerder op hun website gezet om het werken bij BZ onder de aandacht te brengen”, meldde het ministerie in juli. Een woordvoerder voegde eraan toe dat van een ’echte samenwerking’ met A.S.C./A.V.S.V. geen sprake was.

1.200 euro

Na een beroep op de Wet open overheid (Woo) blijkt dat er wel degelijk een contract bestond tussen Buitenlandse Zaken en het Amsterdamse corps. Voor een bedrag van 1.200 euro per jaar werden het logo en de link naar BZ op de site van A.S.C./A.V.S.V. geplaatst. De afspraken daarover werden vastgelegd in een contract.

„Verdere afspraken waren er niet”, zegt een woordvoerder van BZ nu over de samenwerking met het Amsterdamse corps. Het ministerie liet in juli al weten dat het ging bekijken of het wel wenselijk is dat het BZ-logo ’zo prominent’ op meerdere websites van studentenverenigingen staat. Zo prijkt het logo op dit moment nog op de site van het Groningse corps Vindicat, dat meermaals negatief in het nieuws is geweest.

„Besloten is alleen nog afspraken te maken met studieverenigingen en niet meer met studentenverenigingen”, meldt de woordvoerder van het ministerie aan De Telegraaf. „Daarnaast worden de afspraken met netwerken die zich richten tot een bepaalde diversiteitsgroep voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.” Daarbij is ’inclusiviteit, zowel inhoudelijk als geografisch’ volgens de woordvoerder een ’extra aandachtspunt’.

Op dit moment sponsort Buitenlandse Zaken onder meer studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. in Utrecht, A.L.S.V. Quintus in Leiden en Vindicat in Groningen. Al die sponsorafspraken lopen uiterlijk 31 december dit jaar af en worden niet verlengd.