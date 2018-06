Iraakse vluchtelingen in Syrisch kamp

Dat zei woensdag de hulporganisatie Save the Children. Het is de eerste melding van een grote groep vluchtelingen die de stad verlaat. Het Iraakse leger zette maandag met Koerdische strijders een offensief in om de stad van Islamitische Staat te bevrijden. De gevechten zelf hebben de stad aan de Tigris nog niet bereikt. Van Mosul naar de Syrische grens is een afstand van ongeveer 100 kilometer.

Het Syrische kamp heet al-Hol. De medewerkers van Save the Children beoordelen de situatie er als erbarmelijk. Het is bezaaid met afval en uitwerpselen, waardoor elk moment ziekten kunnen uitbreken. Er zijn zestien toiletten voor negenduizend mensen.

De Verenigde Naties schatten dat er op den duur 100.000 inwoners Mosul zouden kunnen ontvluchten.