Man schiet willekeurig elf mensen dood in Montenegro : ’Na familieruzie’

Buitenland

Verdachte van neersteken schrijver Salman Rushdie is 24-jarige Hadi Matar

De man die ervan wordt verdacht de Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie te hebben neergestoken tijdens een optreden in de staat New York, is de 24-jarige Hadi Matar. Dat heeft de politie in New York bekend gemaakt tijdens een persconferentie. Over de toestand van Rushdie is verder niets bekend...