’Ram’-kraak in Friesland

De meldkamer stuurde verschillende wagens naar de woning in de hoop de inbreker te kunnen pakken. ,,Ter plaatse bleek het om een ‘ram’-kraak te gaan. Een ram had zichzelf vermoedelijk in het glas gezien en was hier meerdere keren tegen aan gestoten met zijn kop.’’ De ram vernielde een aantal ramen en maakt het zelf volgens de politie ‘naar omstandigheden’ goed.

