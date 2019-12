Bus in Marokko crasht: 17 doden, 33 gewonden

Dat melden plaatselijke en internationale media op basis van nieuwe informatie van de autoriteiten. Van de 36 gewonden zijn sommigen er redelijk genadig vanaf gekomen, anderen zijn er slecht aan toe. Alle gewonden moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde zondag in het noorden van Marokko, tussen Fez en Taza. Waarom de bus crashte, is nog niet bekend.

Verkeersveiligheid in Marokko

Op foto’s is te zien hoe de bus, liggend op zijn kant, volledig in het puin ligt. Volgens internationale media verongelukken ieder jaar bijna 3500 mensen in Marokko door ongelukken op de weg. Na een eerder bloederig busongeluk in 2012 met 42 doden werd een ’nationale strategie voor Verkeersveiligheid’ gelanceerd. Doel was om de verkeersdoden te halveren binnen vijftien jaar.

Volgens Franstalige media is gisteren een soortgelijk ongeluk gebeurd in Tunesië, waarbij 26 mensen de dood zouden hebben gevonden. Hun bus viel in een ravijn.