Britten mogen wél weer naar de pub, maar alleen alcohol bij 'substantiële maaltijd'

Engelsen kunnen weer naar een pub, zoals hier in de wijk Soho in Londen. Ⓒ ANP/HH

Balcombe - De kerstversiering is dit weekeinde weer opgehangen in de pub The Half Moon Inn in Balcombe. Weliswaar een week later dan normaal, maar nu het uitgaansverbod in het graafschap Sussex afgelopen week is afgezwakt, moet er de komende weken gebruik worden gemaakt van de soepelere regels. „Het is allemaal niet ideaal, maar we maken er het beste van”, aldus uitbater Nick Madgett.