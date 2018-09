Uitslag Stelling: Koper vaak te goedgelovig

Meer dan 20 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is wel eens opgelicht via een online platform. Vier op de vijf deelnemers vinden echter dat kopers minder naïef moeten zijn. „Als iets heel goedkoop wordt aangeboden, moet er een belletje gaan rinkelen”, vindt iemand. „Als het om grotere bedragen gaat, dan ga ik naar de verkopende partij toe om het betreffende product te kunnen testen. Dat gaat eigenlijk altijd goed”, schrijft een ander die zelf al tien jaar spullen (ver)koopt op Marktplaats.

Een groep gedupeerden eist dat Marktplaats de IP-adressen van oplichters vrijgeeft. De meningen zijn verdeeld of dat de oplossing is om fraude op online platforms tegen te gaan. 44 Procent van de ondervraagden denkt dat het vrijgeven van IP-adressen de criminaliteit indamt, maar 37 procent van de stemmers vreest dat het weinig zin heeft. „De beveiliging van gegevens wordt toch wel weer gekraakt”, denkt een stellingdeelnemer.

Op dit moment is toestemming van de officier van justitie nodig om IP-adressen vrij te geven. Die drempel moet lager, vindt 70 procent van de respondenten. „Een IP-adres is toch vergelijkbaar met de informatie van een afzender bij een brief of pakket dat wordt verzonden?”, stelt iemand.

Over de privacybescherming zijn de meningen erg verdeeld. „Marktplaats zou meer gegevens van de aanbieder moeten eisen. Dat men daarbij een flink stuk privacy moet inleveren hoort bij het spelletje”, vindt de een. Een ander is het daar totaal niet mee eens. „We gaan nu toch niet nog meer privacy opgeven om ook de kruimeldieven dwars te zitten? Voor je het weet moet je je overal met je paspoort identificeren.”

Een e-mailadres is momenteel voldoende om advertenties te plaatsen op Marktplaats en om te reageren op aanbiedingen. U draagt talloze oplossingen aan om het (ver)koopsysteem veiliger te maken. Zo zou Marktplaats een voorbeeld moeten nemen aan vergelijkbare online platforms als eBay en Catawiki, waar identificatie verplicht is en aanbieders worden beoordeeld. „Of betalingen van online aankopen via een tussenrekening laten lopen, zoals bij PayPal”, tipt iemand. „Na ontvangst van het product wordt het geld vrijgegeven aan de verkoper.”

Driekwart van de ondervraagden vindt dat de politie meer prioriteit moet geven aan oplichting door kruimeldieven. Momenteel wordt aangifte ontmoedigd, omdat het vaak om kleine bedragen gaat. „Oplichting via Marktplaats is heel simpel en het is mij ook overkomen”, schrijft een ’ervaringsdeskundige’. „Aangifte doen was niet mogelijk, omdat het om een ’klein’ bedrag ging. Nu hebben die criminelen vrij spel en geeft de politie eigenlijk goedkeuring aan dit soort crimineel gedrag.”

Marktplaats zelf zegt niet aansprakelijk te zijn bij oplichting, ‘omdat ze geen rol spelen in de daadwerkelijke transactie’. 45 Procent van de respondenten geeft Marktplaats gelijk, maar 47 procent vindt dat het online platform meer actie moet ondernemen. „Marktplaats faciliteert, dus heeft het wel degelijk medeverantwoordelijkheid voor de transacties.”

Naomi Bönker