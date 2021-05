De Jonge, Grapperhaus: Ajax had verantwoordelijkheid moeten nemen

De Jonge erkent dat hij als Rotterdammer „sowieso met heel weinig vrolijkheid” kijkt naar kampioensfeestjes van Ajax. „Maar nu helemaal”, zegt hij. „Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn.”

De kritiek van Ajax dat het beter was geweest supporters toe te laten in het stadion tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen, legt De Jonge naast zich neer. „Dat is geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken.”

„Ik heb de oproep van burgemeester Halsema nog herhaald: vier het nou thuis. Onbegrijpelijk dat er toch zo’n 12.000 mensen komen. Ik vind dat echt zeer onverstandig en in strijd met de veiligheid en gezondheid. Mooier kan ik het niet maken.”

De bewindsman vindt niet dat hij zich met handhaving had moeten bemoeien. „Ik vind echt dat de lokale driehoek daarover beslist. Ik heb me zondag op de hoogte laten stellen van hoe het zich ontwikkelde. Ik heb mijn waardering geuit over hoe ze daarmee om zijn gegaan.”

Hard ingrijpen bleef zondag uit, daar heeft Grapperhaus begrip voor. „Want het dreigde op een gegeven moment gewelddadig te worden en uit de hand te lopen. Dat kunnen we al helemaal niet hebben. Dat neemt niet weg dat ik het onbegrijpelijk vind dat mensen dit doen.”

’Mijn cluppie’

De minister vraagt supporters om geduld. „Ajax is ook mijn cluppie, ik heb gewoon thuis op een schermpje gekeken. En heel veel mensen met mij. Na de zomer als we Champions League spelen kunnen we in het stadion enorm tekeer gaan.”

Bekijk ook: Uitzinnige menigte viert kampioenschap Ajax

Hij wijst erop dat ook de club een rol heeft. „Ik vind dat de club daar ook een verantwoordelijk in heeft. Maar het lokale gezag moet daarover met de club in gesprek, daar moet ik mij verder niet mee bemoeien. Maar Ajax heeft daar zeker ook zelf een verantwoordelijkheid in.”

Volgens de minister werkt een dergelijke bijeenkomst alleen maar averechts. „Het is onverstandig en verkeerd. We willen zo snel mogelijk corona overwinnen. Dit soort dingen, dat maakt dat we niet verder kunnen met versoepelen. Dat had echt niet mogen gebeuren. Het leidt mogelijk toch weer tot problemen.”

Grapperhaus bestrijdt dat het verschil had gemaakt als supporters in het stadion de wedstrijd hadden mogen bijwonen. „Er is ook vastgesteld dat mensen die buiten stonden dat hoe dan ook zouden gaan doen. We hebben het de club niet moeilijk gemaakt.”