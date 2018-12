’Gigantische meteoriet’ populair onder jonge kiezers VS

De vraag werd gesteld om de mate van onvrede te peilen bij jonge Amerikanen over hun keuzes tijdens de verkiezingen op 8 november. Dat zegt Joshua Dyck, co-directeur van UMass Lowell Center for Public Opinion, waar de poll werd uitgevoerd.

Al maanden circuleert op Twitter de hashtag ’# GiantMeteor2016’. Een verwijzing naar een denkbeeldige presidentskandidaat gebruikt om de frustratie over de keuzes in presidentskandidaten dit jaar uit te drukken.

Ongeveer 53 procent, van de 1247 ondervraagden tussen 18 en 35 jaar, zei dat ze liever zien dat een meteoor de aarde vernietigt dan dat Trump in het Witte Huis zit. Voor Clinton is dat percentage ongeveer 34 procent.

In de peiling verklaarde 39 procent dat ze liever zien dat president Obama voor het leven president blijft dan dat Clinton of Trump aan de macht komt. 26 procent laat weten dat Amerika er beter aan doet de volgende leider uit een willekeurige loterij te selecteren.

„Natuurlijk nemen we ze niet serieus”, zei Dyck in een telefonisch interview. „Het feit dat onze jonge mensen ’Giant Meteor’ benoemen, zegt iets over de politieke onvrede onder de Amerikaanse jeugd.” De onvrede staat in schril contrast met de sterke stijging van de deelname van jonge kiezers die Obama in het Witte Huis hielpen voor zijn eerste termijn in de verkiezing van 2008.

