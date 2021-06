Eis: 12 jaar cel voor vader na doden van dochter van 4 maanden oud

„De baby is gedurende haar korte leven meerdere malen blootgesteld aan hevig geweld”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle. Alleen heel hard slaan op het hoofd of het gooien met het kind kan het het ernstige hersenletsel verklaren, zei een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op de zitting. Ze heeft veel kinderen onderzocht maar kwam dergelijk heftig letsel niet eerder tegen bij een baby. Daarnaast had het kind een hersenbloeding van twee weken oud en waren twaalf ribben en een onderarm gebroken.

In de nacht van 10 maart 2020 brachten vader Richard S. (40) en moeder Geertje B. (38) hun dochter bij de huisartsenpost in Nieuwleusen. Het kind werd direct per traumahelikopter naar Groningen gevlogen, maar overleed daar in de middag in de armen van haar moeder. Vader Richard wordt verdacht van doodslag, moeder Geertje B. zou het kind alleen de nodige zorg hebben onthouden. In plaats van direct 112 te bellen toen ze ontdekten dat het niet goed ging met het kind, besloten ze eerst een verhaal te verzinnen, zou S. bij de politie hebben verklaard. Toen ze de huisartsenpost belden, was het verhaal dat Geertje met het kind op de overloop was gevallen. Een dergelijke val kan dit hevige letsel niet verklaren, zeiden deskundigen.

Achterhouden bewijsmateriaal

Beide verdachten ontkennen, maar volgens het OM takelde S. zijn dochter ernstig toe. Wat er precies is gebeurd, wordt niet duidelijk. Het duo wordt ook verweten dat het bewijsmateriaal achterhield en het politieonderzoek frustreerde. Op aangeven van B. verstopte S. een trui die hij mogelijk aan had in de nacht dat de baby overleed. Daarop zaten bloedresten van het meisje, bleek na de vondst.

De advocaat van S. bepleit vrijspraak. Hij meent dat de verklaringen van de moeder van het kind te veel vragen oproepen.

De zaak tegen B. is donderdagochtend aangehouden en wordt mogelijk op 1 juli vervolgd. De rechtbank doet later in beide zaken tegelijk uitspraak.