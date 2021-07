OM: moeder overleden baby had moeten ingrijpen

„Iemand heeft zijn of haar agressie botgevierd op het kleine lichaam van het kind”, zei de officier. De ouders brachten op 10 maart 2020 hun baby bij de huisartsenpost in Zwolle met het verhaal dat de moeder met haar van de trap was gevallen. Het kind werd per traumahelikopter naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gevlogen waar haar leven niet meer te redden bleek. Moeder Geertje B. (38) wordt nalatigheid verweten. Ze liet haar baby opzettelijk in hulpeloze toestand achter, aldus de officier. De 40-jarige vader Richard S. wordt doodslag verweten. Tegen hem is afgelopen week al 12 jaar cel geëist.

Het kind overleed aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Daarnaast had ze een hersenbloeding van twee weken oud en waren twaalf ribben en een onderarm gebroken. Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kwam dergelijk heftig hersenletsel niet eerder tegen bij een baby.

Nalatig

Dat de moeder nalatig was, haalt de officier onder meer uit gegevens van haar telefoon. Zeker drie kwartier voor het bellen van de huisartsenpost zocht de moeder naar diverse vormen van letsel bij een baby op haar telefoon. Al die tijd wist ze dat haar kind er ernstig aan toe was, zegt het Openbaar Ministerie. Het laatste dat ze opzocht op haar telefoon, was de val van een baby van vier maanden. Dat past bij het verhaal dat beide ouders verzonnen toen ze de huisarts belden. „Terwijl het kind hulpeloos in de wieg lag, namen de ouders de tijd om een verhaal te verzinnen”, aldus de officier.

Geertje B. stelde dat ze bang was voor haar toenmalige man. Als het aan hem had gelegen, waren ze nooit met hun kind naar de huisarts gegaan, zei ze. „Stel je niet zo aan. Laat dat kind toch liggen”, zou hij vanuit bed gezegd hebben.

Het vonnis van de rechtbank volgt op 22 juli.